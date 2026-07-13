Detienen a 11 policías en el este de México por un caso de desapariciones forzadas de 2015

En un comunicado, la fiscalía de este estado limítrofe con el Golfo de México informó de las detenciones de nueve hombres y dos mujeres, sin ofrecer detalles sobre cuáles eran los puestos de trabajo de los arrestados, pero un funcionario de ese mismo departamento —que pidió guardar el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones— confirmó a The Associated Press que se trataba de policías estatales en activo, los cuales formaban parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz al momento de ejecutarse las órdenes de aprehensión.

Según indicó la fiscalía, las detenciones están relacionadas con la desaparición de cuatro personas el 25 de septiembre de 2015 durante el operativo “Blindaje Coatzacoalcos”, una acción implementada durante el gobierno del entonces gobernador Javier Duarte (2010-2016) , supuestamente para combatir la violencia en el sur del estado. Colectivos de familiares documentaron la desaparición de al menos 30 personas durante ese operativo.

Duarte, quien gobernó por el Partido Revolucionario Institucional, fue detenido dos años más tarde y actualmente cumple sentencia por crimen organizado y lavado de dinero.

Veracruz es un estado marcado desde hace décadas por una intensa actividad de distintos grupos del crimen organizado, los cuales corrompieron a numerosos funcionarios de distintos gobiernos, tanto previos como posteriores a Duarte.

Jorge Winckler, fiscal de Veracruz de 2016 a 2019 —con gobiernos del Partido Acción Nacional y del ahora oficialista Morena—, fue acusado en 2022 de desaparición forzada y otros delitos. Durante su tiempo en ese cargo, inició un proceso contra varios exjefes de la policía de Veracruz, acusados de crear unidades que, entre 2013 y 2014, emplearon tácticas de guerra sucia para secuestrar, matar y hacer desaparecer a por lo menos 15 personas, en su mayoría jóvenes, sospechosos de ser informantes de cárteles del narcotráfico

El proceso por desaparición forzada contra Winckler fue desestimado por falta de pruebas, pero él sigue encarcelado y bajo proceso por abuso de autoridad y tráfico de influencias.

En marzo de 2022, otros 11 policías estatales fueron detenidos por desaparición forzada de otras personas, en el mismo operativo de Coatzacoalcos, explicó el funcionario mencionado previamente.

En esa época, durante el gobierno de Cuitláhuac García, de Morena, las autoridades ofrecieron disculpas públicas a familiares de algunas víctimas, al reconocer la responsabilidad de agentes estatales en las desapariciones del operativo “Blindaje Coatzacoalcos”.

Pero el descubrimiento de agentes de seguridad presuntamente implicados en desapariciones continuó incluso con el actual gobierno, también del partido oficialista y dirigido por Rocío Nahle.

En diciembre de 2024, la fiscalía de de Veracruz informó que 13 policías estatales estaban siendo investigados por su posible implicación en casos de desaparición forzada.

En Veracruz han desaparecido más de 7.000 personas, de las 135.000 que las autoridades federales han registrado en todo el país. En esa región se han encontrado algunos de los cementerios clandestinos más grandes de México.

FUENTE: AP