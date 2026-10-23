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Detenido un hombre en Argentina por mantener a su pareja e hijos encerrados en condiciones inhumanas

BUENOS AIRES (AP) — Una mujer y sus hijos se encontraban el viernes a resguardo de funcionarios judiciales de la provincia argentina de Chubut luego de ser rescatados de su vivienda familiar, donde un hombre —pareja y padre de los presuntos damnificados— los habría sometido a un prolongado encierro y a condiciones inhumanas.

El hombre, de 71 años, fue detenido el viernes en la ciudad de Esquel y está acusado de abandono de persona agravado por el vínculo y privación ilegítima de la libertad, señaló comunicado de la fiscalía de esa ciudad situada en Chubut, en el sur argentino.

La fiscalía no precisó el número de menores rescatados, pero medios de prensa afirmaron que son tres adolescentes que sufrirían desnutrición. También indicaron que el detenido es médico y bioquímico.

El detenido —cuya identidad no trascendió— fue arrestado durante un allanamiento policial encabezado por la procuradora de la fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria Mónica Caveri.

“Durante el operativo con fuerzas de seguridad y equipos médicos, se escucharon gritos desde el interior, motivando la irrupción. Se halló a los integrantes de la familia confinados en diferentes sectores de la casa y se detuvo al acusado”, dijo el comunicado.

La casa se encuentra en un barrio tranquilo y residencial de Esquel, según mostraron las imágenes difundidas por canales de televisión. Señalaron que en el patio de la vivienda había mucha basura y que el olor nauseabundo que despedía alertó a los vecinos.

El comunicado indicó que “el grupo familiar ya se encuentra recibiendo acompañamiento médico, psicológico e interdisciplinario para evaluar la afectación”.

Previamente al allanamiento a la vivienda, los vecinos habían denunciado el aislamiento extremo del inmueble y la falta de contacto social de los menores.

La policía intentó contactar con el hombre y sus familiares, sin éxito. El imputado también se negó a permitir el ingreso a la casa de profesionales de un equipo interdisciplinario.

FUENTE: AP

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