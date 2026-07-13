Detenido de nuevo el sospechoso en la muerte de exparlamentaria británica Ann Widdecombe

Agentes antiterroristas señalaron que el hombre, detenido originalmente bajo sospecha de asesinato, fue arrestado de nuevo bajo sospecha de comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo. La policía había indicado inicialmente que no se creía que se tratara de un delito relacionado con el terrorismo ni con motivación política.
Widdecombe, de 78 años, fue hallada muerta la semana pasada en su aislada vivienda rural en el pueblo de Haytor, al borde del Parque Nacional de Dartmoor. La policía no reveló la causa de la muerte y se limitó a decir que había sufrido “lesiones graves”.
La muerte sacudió la política británica, donde Widdecombe había sido una voz destacada durante décadas, conocida por su personalidad enérgica y sus posturas socialmente conservadoras, contrarias al aborto y a la ampliación de los derechos LGBTQ+.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.