Destruyen licores decomisados de bares clandestinos en lucha contra inseguridad en Bolivia

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Guardias municipales vacían botellas de licor confiscadas durante redadas en bares clandestinos en El Alto, Bolivia, el miércoles 11 de noviembre de 2026. (Foto AP/Juan Karita) AP

Los licores fueron echados y las botellas destruidas en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz —la capital gubernamental de Bolivia— que enfrenta problemas por la proliferación de los bares clandestinos y de la inseguridad.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana de esa ciudad, Elio Pacheco, dijo a los medios que el alcohol esta relacionado con delitos y es una de las causas de los feminicidios y de los accidentes vehiculares.

“La señal tiene que ser muy clara. El Alto tiene que dejar de ser una ciudad insegura y son precisamente estos operativos que van a permitir que nuestra ciudad sea más acogedora, más segura que las familias puedan tener mayor tranquilidad en el desarrollo de sus vidas”, señaló Pacheco.

El Alto es una de las ciudades más altas de Bolivia y por su crecimiento rápido tiene problemas de inseguridad ciudadana que afecta al centro con bares sin permiso para operar y ocultos que en su mayoría venden bebidas adulteradas, mientras que en los barrios alejados funcionan puestos de venta sin licencias y sin control.

La alcaldesa interina de El Alto, Susy Brañez, dijo que los operativos continuarán para evitar mayor incidencia de delitos relacionados con el alcohol.

FUENTE: AP