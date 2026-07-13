Destituido presidente surcoreano condenado a dos años de prisión

El destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol llega al tribunal en Seúl el 12 de mayo del 2025. (AP foto/Ahn Young-joon, Pool) AP

El caso es uno de los siete juicios que enfrenta el exmandatario conservador, quien fue sometido a juicio político el año pasado tras una breve imposición de la ley marcial en diciembre de 2024 que desencadenó la mayor crisis política de Corea del Sur en décadas.

La semana pasada, la Corte Suprema del país confirmó una condena de siete años de prisión contra Yoon, el primer caso suyo que llega al máximo tribunal desde su destitución.

Yoon ha apelado algunas condenas, incluida una de cadena perpetua dictada en febrero por el cargo de rebelión más grave derivado de su fallido intento de aferrarse al poder. Sus abogados dijeron que también apelarán el fallo del lunes, al afirmar que se basa en pruebas insuficientes.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl indicó el lunes que Yoon violó la ley de financiación política del país. El intermediario político Myung Tae-kyun recibió una condena de un año y medio de prisión por el mismo cargo.

Myung fue acusado de realizar 14 sondeos de opinión gratuitos para Yoon entre junio y octubre de 2021 utilizando datos manipulados, lo que potencialmente ayudó a Yoon a ganar la nominación presidencial de su partido antes de su victoria electoral en marzo de 2022.

El intermediario político quería que el exlegislador Kim Young-sun fuera el candidato del conservador Partido del Poder del Pueblo en la elección parcial legislativa de 2022. El tribunal señaló que Yoon había ejercido una influencia indebida sobre su partido para cumplir la solicitud de Myung a cambio de los sondeos manipulados.

La sorpresiva declaración nocturna de ley marcial de Yoon el 3 de diciembre de 2024, que duró apenas unas horas, sumió al país en el caos. Los legisladores rompieron un bloqueo de soldados fuertemente armados y policías en la Asamblea Nacional y votaron para derogar la medida, lo que obligó al gabinete de Yoon a levantarla.

La legislatura, encabezada por liberales, sometió a Yoon a juicio político más tarde ese mes, antes de su destitución formal por el Tribunal Constitucional. Tras ser liberado a principios de 2025, fue detenido nuevamente en julio del año pasado y desde entonces ha comparecido en múltiples juicios penales mientras permanece detenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP