americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Destacada opositora bielorrusa recoge premio que le otorgaron cuando estaba presa

BERLÍN (AP) — La destacada figura de la oposición bielorrusa Maria Kolesnikova recogió el sábado un premio por sus aportes a la unidad europea, galardón que no pudo recibir cuando estaba encarcelada en su país hace cuatro años.

La galardonada Maria Kolesnikova pronuncia un discurso tras recibir el Premio Internacional Carlomagno en Aquisgrán, Alemania, el sábado 14 de marzo de 2026. (Thomas Banneyer/dpa vía AP)
La galardonada Maria Kolesnikova pronuncia un discurso tras recibir el Premio Internacional Carlomagno en Aquisgrán, Alemania, el sábado 14 de marzo de 2026. (Thomas Banneyer/dpa vía AP) AP

A Kolesnikova se le entregó el Premio Internacional Carlomagno en una ceremonia en Aquisgrán, Alemania. Ganó el premio en 2022, cuando lo recibió en su nombre su hermana, Tatsiana Khomich.

Kolesnikova fue una figura clave en las protestas masivas que sacudieron Bielorrusia en 2020. Fue una estrecha aliada de Sviatlana Tsikhanouskaya, la líder opositora que se vio obligada a exiliarse tras desafiar al presidente autoritario Alexander Lukashenko en las elecciones de ese año.

Con el pelo muy corto, una amplia sonrisa y formando un corazón con las manos extendidas, a menudo se la veía al frente de las protestas. Kolesnikova se convirtió en un símbolo aún mayor de resistencia cuando las autoridades bielorrusas intentaron deportarla en septiembre de 2020. Al ser llevada hasta la frontera con Ucrania, se separó brevemente de las fuerzas de seguridad, rompió su pasaporte y regresó caminando a Bielorrusia, donde las autoridades la detuvieron de nuevo.

La flautista profesional de 43 años fue condenada en 2021 por cargos que incluían conspiración para tomar el poder y sentenciada a 11 años de prisión. Enfermó gravemente tras las rejas y se sometió a una cirugía.

Kolesnikova fue liberada en diciembre junto con decenas de otros presos políticos como parte de un acuerdo con Washington que levantó las paralizantes sanciones de Estados Unidos sobre las exportaciones bielorrusas de fertilizantes.

El premio que recibió el sábado lleva el nombre del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlomagno, quien en su día gobernó una franja de Europa occidental desde Aquisgrán. Entre los galardonados anteriores figuran el presidente francés Emmanuel Macron, el expresidente estadounidense Bill Clinton, los papas Francisco y Juan Pablo II, y la excanciller alemana Angela Merkel.

Kolesnikova fue reconocida por su “extraordinario coraje” en la lucha por los derechos democráticos, elecciones libres y el respeto de los derechos humanos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Cubanos incendian sede del Partido Comunista en Morón durante protestas masivas por apagones en Cuba

Cubanos incendian sede del Partido Comunista en Morón durante protestas masivas por apagones en Cuba

Joven herido de bala e incendio en sede del PCC durante protestas por apagones en Morón, Ciego de Ávila

Joven herido de bala e incendio en sede del PCC durante protestas por apagones en Morón, Ciego de Ávila

Díaz-Canel anuncia nuevas medidas para cubanos en el exterior mientras reconoce contactos con EE.UU.

Díaz-Canel anuncia nuevas medidas para cubanos en el exterior mientras reconoce contactos con EE.UU.

Díaz-Canel confirma negociaciones con la administración Trump mientras crece presión para su salida del poder

Díaz-Canel confirma negociaciones con la administración Trump mientras crece presión para su salida del poder

Régimen cubano decomisa millones en operativos contra remesas ilegales y abre más de 300 investigaciones

Régimen cubano decomisa millones en operativos contra remesas ilegales y abre más de 300 investigaciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter