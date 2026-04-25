Desprecio de Trump por la energía eólica crea turbulencia política para republicanos en Virginia

El área de preparación de la granja eólica marina Dominion Energy en la terminal Portsmouth Marine el lunes 13 de abril de 2026, en Portsmouth, Virginia. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

“La política energética de Estados Unidos debería basarse en hechos, responsabilidad fiscal y el interés nacional, no en ideología o política”, escribieron.

Una de las legisladoras es la representante Jen Kiggans, ex piloto de helicóptero de la Marina, que representa un distrito costero en Virginia donde se espera que un parque eólico de 11.500 millones de dólares genere 1.000 empleos. Su respaldo a una iniciativa que Trump puso en la mira muestra la desordenada política de la energía limpia en un año electoral en el que los republicanos corren el riesgo de perder la Cámara.

Kiggans podría estar aún más en riesgo después de que los votantes de Virginia aprobaran el martes un nuevo mapa parlamentario que hace que su competitivo distrito sea más demócrata que antes.

La campaña general de Trump contra la energía limpia provocó la cancelación de casi 35.000 millones de dólares en proyectos en Estados Unidos el año pasado, según un informe de E2, un grupo empresarial de energía limpia. Los distritos parlamentarios en manos republicanas perdieron casi el doble en inversiones que los distritos demócratas, indicó el informe.

Por ahora, el proyecto de Virginia vuelve a estar en marcha, junto con los otros cuatro, debido a fallos de tribunales federales. Pero Elaine Luria, excongresista que busca la nominación demócrata en el 2do Distrito Parlamentario representado por Kiggans, afirmó que los esfuerzos de la titular han sido inútiles frente a la arremetida de Trump.

Un presidente que odia los “molinos de viento”

Trump ha tratado los temas energéticos como otro frente en los choques culturales del país, al referirse al apoyo de los demócratas a la energía limpia como el “la nueva estafa verde”. Habla con frecuencia de su odio a los “molinos de viento”, que describió como “ESTÚPIDOS Y FEOS” en redes sociales. Firmó una orden ejecutiva el primer día de su segundo mandato para bloquear proyectos eólicos y ha insistido en que los “países inteligentes” no usan energía eólica.

En su opinión, las granjas solares no son mucho mejores.

“Uno anda por ahí y ve todas esas cosas que miden 3 millas de largo por 3 millas de ancho y se pregunta qué demonios es eso”, dijo Trump en la Casa Blanca el verano pasado.

El gobierno incluso aceptó pagar 1.000 millones de dólares a una empresa francesa para que renunciara a dos arrendamientos eólicos marinos en Estados Unidos y, en su lugar, invirtiera en proyectos de petróleo y gas natural.

Kiggans votó a favor de una legislación republicana para desmantelar los créditos fiscales a la energía limpia como parte del amplio proyecto de ley de impuestos y gasto de Trump, aunque desde hace tiempo se ha presentado como defensora de la energía renovable. Los demócratas han convertido el tema en anuncios de campaña, y Luria dijo que esto socava el intento de Kiggans de “venderse como si fuera moderada”.

Luria dijo que Kiggans “votó por un proyecto de ley para encarecer la energía”.

En una publicación de Facebook después de que el proyecto de ley fuera aprobado en julio, Kiggans dijo que su voto “no tiene que ver con la política, sino con resultados generales”.

“Yo tenía UN voto, y voté SÍ al Gran y Hermoso Proyecto de Ley no porque fuera perfecto, sino porque ofrece alivio fiscal permanente para las familias y las pequeñas empresas, reconstruye nuestra Marina e invierte en la defensa nacional”, escribió.

Stephen Farnsworth, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Mary Washington en Fredericksburg, Virginia, dijo que los republicanos en distritos disputados han quedado en una posición difícil.

“Kiggans no es la única republicana a la que están presionando”, señaló, mientras Trump se concentra en sus propias prioridades y el país enfrenta vientos económicos en contra, agravados por la guerra con Irán. Aunque pocos quieren arriesgarse a molestar al presidente, dijo Farnsworth, “en la política de la costa de Virginia, no hay mucho que ganar oponiéndose a la energía eólica”.

El representante republicano de Nueva Jersey, Tom Kean Jr., se ha visto envuelto en una controversia por el Túnel Gateway, que añadirá nuevas vías ferroviarias bajo el río Hudson para aliviar la congestión entre su estado y la ciudad de Nueva York. Trump intentó bloquear el financiamiento federal, un posible revés para los viajeros diarios en localidades que Kean representa. Un juez ordenó al gobierno que restablezca el dinero para el proyecto después de que líderes demócratas en Nueva Jersey y Nueva York acudieran a los tribunales.

Una oportunidad para liderar en energía eólica marina

Aunque Trump ha desestimado las turbinas eólicas marinas por considerarlas feas, el proyecto Coastal Virginia Offshore Wind está a unos 43 kilómetros (27 millas) mar adentro, lo que dificulta verlas desde tierra. En una visita reciente a la Terminal Marina de Portsmouth, donde se organiza la construcción, fue imposible distinguir las turbinas en el horizonte.

Dominion Energy, que opera el parque eólico, dice que entregó su primera energía a la red el mes pasado. Se espera que el proyecto, anunciado por primera vez en 2013, genere 1.000 empleos y alrededor de 2.000 millones de dólares en actividad económica, indicó la empresa.

Una vez terminado, el proyecto de 176 turbinas podría aportar 2,6 gigavatios de energía a la red, suficiente para abastecer a más de 660.000 hogares, en un momento en que Virginia enfrenta una creciente demanda energética por un núcleo creciente de centros de datos de inteligencia artificial.

“Aquí hay una oportunidad para que Hampton Roads sea un líder nacional en energía eólica marina”, dijo Andrew Nissman, portavoz del Hampton Roads Workforce Council, que ha capacitado a trabajadores marítimos para el proyecto.

Nissman declinó comentar sobre la contienda parlamentaria y señaló que, “como ocurre con cualquier desafío de avances y pausas, es importante que el proyecto siga adelante”.

Aunque el parque eólico ahora está parcialmente en funcionamiento, “Kiggans casi les cuesta a sus electores este proyecto al alinearse con un gobierno decidido a desmantelar la industria eólica marina y al votar el año pasado para derogar créditos fiscales cruciales para la energía limpia”, señaló Dan Taylor, gerente regional de campo para el sureste de la BlueGreen Alliance, que coordina sindicatos y grupos ambientalistas.

“Kiggans afirma que prioriza los empleos, la reducción de los costos de energía para los virginianos y la disminución de las emisiones”, añadió Taylor. “Sin embargo, votó para destruir empleos, disparar los costos de energía para las familias y aumentar las emisiones que impulsan el cambio climático”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP