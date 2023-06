Zavala pega 2 jonrones, remolca 4 y Medias Blancas aplastan a Angelinos

Luis Robert Jr., de los Medias Blancas de Chicago, recibe la felicitación de sus compañeros en la banca tras disparar un jonrón de dos carreras en el primer inning del juego de la MLB contra los Angelinos de Los Ángeles, el 28 de junio de 2023, en Anaheim, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.