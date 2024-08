Yamal y Williams encabezan la más reciente convocatoria de España a la Liga de Naciones

En foto del 14 de julio del 2024, Nico Williams celebra con su compañero de la selección española Lamine Yamal tras anotar en la final de la Euro 2024 ante Inglaterra. El viernes 30 de agosto del 2024, Williams y Yamal encabezan la selección que disputará los próximos duelos de la Liga de Naciones. (AP Foto/Matthias Schrader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved