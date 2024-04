Xavi decide seguir en el Barcelona para otra temporada. El técnico había dicho que se iba

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El técnico del Barcelona Xavi Hernández previo al partido contra el Real Madrid en la Liga española, el domingo 21 de abril de 2024. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Las dos personas hablaron con The Associated Press bajo la condición de no ser identificadas debido a que no estaban autorizadas para pronunciarse públicamente. El Barcelona aún no ha oficializado la decisión.