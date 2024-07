Wembanyama vuelve a casa para los Juegos Olímpicos como una de las principales atracciones en París

El francés Victor Wembanyama, jugador de los Spurs de San Antonio en la NBA, conversa durante un día de medios en el Instituto Nacional del Deporte y Educación Física de Francia, en Vincennes, a las afueras de París, el jueves 27 de junio de 2024.. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved