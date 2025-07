Venus Williams gana un partido de dobles en Washington en su primer torneo en más de un año

Venus Williams, a la derecha, abraza a su compañera de dobles Hailey Baptiste, a la izquierda, después de que derrotaran a Eugenie Bouchard y Clervie Ngounoue en un partido de dobles en el torneo de tenis Citi Open el lunes 21 de julio de 2025, en Washington. (AP Photo/Nick Wass) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.