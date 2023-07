Venus Williams, con 43 años, de vuelta a Wimbledon y en la Cancha Central

“No he podido disputar muchos partidos en los últimos años y no fue por decisión propia. Yo quería estar en la pista y no se pudo”, dijo la mayor de las Williams, quien enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina el lunes en la Cancha Central del All England Club. “Lo que hago es aceptarlo y trabajar más fuerte para poder estar en una mejor posición. Así es la vida. Y hay que lidiar con las cosas de la vida. Lo he hecho durante mi vida y, mayormente, he salido bien".