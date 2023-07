UEFA autoriza jugar a Brighton, Toulouse y Aston Villa, pero limita transferencias

ARCHIVO - El entrenador de Brighton Roberto De Zerbi da instrucciones en el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre Arsenal y Brighton y Hove Albion en el estadio Emirates, en Londres, el domingo 14 de mayo de 2023. Bajo amenaza de perder sus lugares en competencias en Europa, Brighton, Toulouse y Aston Villa fueron autorizados por UEFA para jugar la siguiente temporada, a pesar de que sus propietarios estén ligados con otros equipos que clasificaron, incluido el AC Milan. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved