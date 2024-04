Tyson-Paul será un combate competitivo, con asaltos cortos y guantes más pesados

ARCHIVO - Foto del 24 de septiembre del 2023, el excampeón de boxeo peso pesado Mike Tyson en el campo para el juego de la NFL entre los Raiders de Las Vegas y los Steelers de Pittsburgh. El martes 30 de abril del 2024, Texas autoriza que la pelea ente Tyson y Jake Paul será competitiva. (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved