Triple-doble de LeBron James ayuda a Lakers a vencer a Pelicans y habrá revancha en el play-in

LeBron James (23), de los Lakers de Los Ángeles, se alista a robar un balón a Larry Nance Jr., de los Pelicans de Nueva Orleans, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, en Nueva Orleans, el domingo 14 de abril de 2024. Los Lakers ganaron 124-108. (AP Foto/Gerald Herbert)