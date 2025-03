Tribunal deja en pie informe médico que sostiene que Maradona murió abruptamente y con agonía corta

Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

El neurocirujano Leopoldo Luque, quien fue el doctor del fallecido astro del fútbol Diego Maradona, comparece ant eel tribunal de San Isidro en las afueras de Buenos Aires para el primer día del juicio de homicidio por negligencia de Maradona, el martes 11 de marzo de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved