Thunder avanza a la final del Oeste tras vencer 125-93 a Nuggets en juego 7

Shai Gilgeous-Alexander (2), Alex Caruso (9) y el banquillo del Thunder de Oklahoma City celebran al final de la segunda mitad del Juego 7 de las semifinales de la Conferencia Oeste de los playoffs de baloncesto de la NBA contra los Nuggets de Denver, el domingo 18 de mayo de 2025, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.