Teoscar Hernández gana Derbi de Jonrones al ganar la final a Bobby Witt Jr.; Alonso se queda corto

José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, conecta durante del Derbi de Jonrones durante el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, el lunes 15 de julio de 2024, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez)

Pete Alonso, de los Mets de Nueva York, sigue con la mirada uno de los batazos durante el Derbi de Jonrones del Juego de Estrellas, el lunes 15 de julio de 2024, en Arlington, Texas. Alonso no avanzó de la primera ronda y se quedó corto en el intento de ganar el festival de cuadrangulares por tercera vez, igualando a Ken Griffey Jr. (AP Foto/Julio Cortez)

Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un jonrón durante la ronda de semifinales del Derbi de Jonrones del Juego de Estrellas, el lunes 15 de julio de 2024, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez)

Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, señala con el bate para seguir uno de sus batazos en el Derbi de Jonrones del Juego de Estrellas. Hernández venció en la final a Bobby Witt Jr. 14-13, el lunes 15 de julio de 2024, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez)