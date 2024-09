Taveras dictamina el final con hit decisivo para los Rangers, que superan 3-2 a los Atléticos

El dominicano de los Rangers de Texas, Leody Taveras (3) es abrazado por su compañero de equipo, el cubano Adolis García luego de conectar un sencillo con bases llenas para remolcar a Ezequiel Durán en el noveno episodio y ganar el juego de béisbol ante los Atléticos de Oakland, el sábado 31 de agosto, de 2024, en Arlington, Texas. (AP Foto/LM Otero) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.