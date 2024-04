Suns armaron superequipo con Durant, Booker y Beal. Acabaron sin victoria en playoffs

El escolta de los Suns de Phoenix Bradley Beal (3) y el alero Kevin Durant observan un tiro libre durante la segunda mitad del Juego 3 de una serie de playoffs de primera ronda de baloncesto de la NBA contra los Timberwolves de Minnesota, el viernes 26 de abril de 2024, en Phoenix. (AP Foto/Matt York) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.