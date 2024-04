Sonny Gray comanda a Cardenales a pegarle 3-1 a los Atléticos

Willson Contreras, de los Cardenales de San Luis, reacciona después de impulsar una carrera con un doble en contra de los Atléticos de Oakland, durante la sexta entrada del juego de béisbol del lunes 15 de abril de 2024, en Oakland, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved