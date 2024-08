Solano produce 4, Padres con seis lanzadores blanquean a Piratas 6-0 en juego demorado por lluvia

El colombiano de los Padres de San Diego, Donovan Solano (izquierda), se coloca en la primera base luego de impulsar dos carreras con un sencillo ante los Piratas de Pittsburgh durante el novoeno episodio del juego de béisbol en Pittsburgh, el martes 6 de agosto de 2024. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved