Snoop Dogg, Dr. Dre, Billie Eilish y los Red Hot Chili Peppers toman la estafeta olímpica

El actor Tom Cruise en el techo del Stade de France durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el domingo 11 de agosto de 2024, en Saint-Denis, Francia. (Fabrizio Bensch/Pool Photo vía AP)

H.E.R. actúa durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 en el Stade de France, el domingo 11 de agosto de 2024, en Saint-Denis, Francia. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Phoenix actúa durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 en el Stade de France, el domingo 11 de agosto de 2024, en Saint-Denis, Francia. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Tom Cruise desciende al estadio durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 en el Stade de France, el domingo 11 de agosto de 2024, en Saint-Denis, Francia. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Yseult actúa durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 en el Stade de France, el lunes 12 de agosto de 2024, en Saint-Denis, Francia. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El artista estadounidense Snoop Dogg hace gestos durante las finales de skate parque masculino en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el 7 de agosto de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Frank Franklin II, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Billie Eilish actúa durante el concierto Power Our Planet al margen de la conferencia Climate Finance en París, el 22 de junio de 2023. (Foto AP/Lewis Joly, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.