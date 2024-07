Sistema de desafío de umpire robot podría probarse en próximo entrenamiento de primavera

ARCHIVO - Un dispositivo de radar en el techo detrás del plato en el PeoplesBank Park durante la tercera entrada de un juego de béisbol de ligas menores All-Star de la Liga Atlántica en York, Pensilvania. Las principales ligas menores de béisbol están cambiando a un sistema de desafío a tiempo completo para su prueba de árbitros robots. Major League Baseball ha estado experimentando con el sistema automatizado de strikes de bolas en las ligas menores desde 2019. (AP Foto/Julio Cortez, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.