Simone Biles volverá a competir en agosto por primera vez en dos años

La gimnasta estadounidense Simone Biles muerde su medalla de oro tras ganar la medalla de oro en el concurso completo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el 11 de agosto de 2016. (AP Foto/Dmitri Lovetsky) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu