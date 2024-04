Senzel batea dos jonrones, Nacionales vienen de atrás desde atrás y vencen 12-9 a Marlins

El segunda base de los Nacionales de Washington, Ildemaro Vargas (14), el jardinero izquierdo Jesse Winker (6) y el jardinero central Jacob Young celebran después de que los Nacionales vencieron 12-9 a los Marlins de Miami en un juego de béisbol, el domingo 28 de abril de 2024, en Miami. (AP Foto/Wilfredo Lee) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved