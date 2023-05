Senzatela se perderá al menos dos meses con Rockies por lesión

El abridor de los Rockies de Colorado Antonio Senzatela, arriba a la derecha, es visitado en el montículo por el mánager Bud Black (10) y un médico después de permitir un cuadrangular de dos carreras a Andrew McCutchen, de los Piratas de Pittsburgh, durante la tercera entrada del juego de béisbol en Pittsburgh, el miércoles 10 de mayo de 2023. Black decidió retirarlo del partido y Senzatela salió con el médico. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved