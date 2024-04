Sencillo remolcador de Riley en la 10ma impulsa a Bravos a vencer 4-3 a Guardianes

El jardinero Ronald Acuña Jr. (13), de los Bravos de Atlanta, trabaja para realizar una atrapada a un batazo de José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, en la 10ma entrada del juego de béisbol del domingo 28 de abril de 2024, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved