Sencillo productor de Jake Cave en la 10ma lleva a Rockies a victoria por 8-7 sobre Cerveceros

Jake Cave (11), de los Rockies de Colorado, es felicitado por sus compañeros de equipo después de dejar tendidos a los Cerveceros de Milwaukee con un sencillo productor de la carrera del triunfo ante el relevista Joel Payamps en la 10ma entrada del juego de béisbol del lunes 1 de julio de 2024, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.