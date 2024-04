Salvador Pérez pega jonrón, Bobby Witt Jr. anota cuatro y los Reales vencen 11-7 a los Mets

Nick Loftin (12) y Bobby Witt Jr., de los Reales de Kansas City, celebran después de derrotar a los Mets de Nueva York en el juego de béisbol, el sábado 13 de abril de 2024, en Nueva York. Los Reales ganaron 11-7. (AP Foto/Mary Altaffer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.