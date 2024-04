Romário vuelve a entrenar a sus 58 años y anota dos goles con América de Río de Janeiro

ARCHIVO - Foto del 4 de octubre del 2018 el exfutbolista Romário en campaña como candidato a la gubernatura en el Complexo de Alemao en Rio de Janeiro. El jueves 25 de abril del 2024, Romário vuelve a entrenar a sus 58 años con el América de Río de Janeiro de la segunda división, equipo del que es presidente. (AP Foto/Silvia Izquierdo, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.