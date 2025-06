Roman Anthony conecta su primer jonrón en la victoria de los Medias Rojas sobre los Marineros

Roman Anthony, derecha, de los Medias Rojas de Boston, es felicitado por el coach de tercera base, Kyle Hudson, después de batear un cuadrangular solitario frente al abridor de los Marineros de Seattle, Logan Gilbert, durante la primera entrada del juego de béisbolde Grandes Ligas, el lunes 16 de junio de 2025, en Seattle. (AP Foto/John Froschauer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved