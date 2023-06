Rockies superan 9-8 a Dodgers con doble de tres carreras de Tovar

Ezequiel Tovar, de los Rockies de Colorado, observa su doble productor de tres cerreras en contra del relevista de los Dodgers de Los Ángeles, Nick Robertson durante la sexta entrada del juego de béisbol, el miércoles 28 de junio de 2023, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.