Rockies ostentan ventaja de principio a fin por 1ra vez este año; superan a Piratas, 3-2

Ryan McMahon de los Rockies de Colorado (derecha) es felicitado por el venezolano Elías Díaz mientras se dirige a las bancas luego de conectar un cuadrangular solitario ante los Piratas de Pittsburgh durante la sexta entrada del juego de béisbol en Pittsburgh, el viernes 3 de mayo de 2024. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved