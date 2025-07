Rockies ganan 6-4 a Medias Blancas y evitan barrida en serie entre los peores equipos de las mayores

Mickey Moniak, izquierda, de los Medias Blancas de Chicago, hace señales hacia el dugout después de batear un triple y produjera dos carreras, mientras el tercera base de los Medias Blancas de Chicago, Miguel Vargas, observa en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 6 de julio de 2025, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.