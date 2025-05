River Plate vence a domicilio a Barcelona y se afianza como 1ro de su grupo en Libertadores

Franco Mastantuono, de River Plate de Argentina, festeja tras marcar ante Barcelona de Ecuador, en un partido de la Copa Libertadores, disputado el jueves 8 de mayo de 2025 (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El entrenador Segundo Castillo, del Barcelona de Guayaquil, camina junto a la línea de banda durante un encuentro de la Copa Libertadores ante el River Plate, el jueves 8 de mayo de 2025 (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los jugadores del Atlético Nacional de Colombia festejan al final de su partido de la Copa Libertadores ante el Internacional de Brasil, el jueves 8 de mayo de 2025 (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved