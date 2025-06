Rangers vencen 6-5 a Orioles tras tres jonrones seguidos de Baltimore en la séptima

El tercera base de los Orioles de Baltimore, Ramón Urías, lanza una pelota de tierra bateada por Marcus Semien de los Rangers de Texas al primera base Coby Mayo para el out en primera durante la quinta entrada de un partido de béisbol, el martes 24 de junio de 2025, en Baltimore. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved