Perkins arruina estelar salida de King con sencillo en la 8va, en triunfo de Cerveceros sobre Padres

Brice Turang, de los Cerveceros de Milwaukee, se barre a salvo en el plato, superando al receptor de los Padres de San Diego, Kyle Higashioka, durante la octava entrada del juego de béisbol, el miércoles 17 de abril de 2024, en Milwaukee. (AP Foto/Morry Gash) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.