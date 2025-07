Participación de Cooper Flagg en la Summer League de la NBA acaba tras dos juegos, dice fuente de AP

Cooper Flagg (32), alero de los Mavericks de Dallas, lleva el balón frente a la marca defensiva de DaJaun Gordon (45), de los Lakers de Los Ángeles, durante la segunda mita del partido de baloncesto de la Summer League de la NBA, el jueves 10 de julio de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/David Becker) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.