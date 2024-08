Nuevo formato de Liga de Campeones promete más de lo que clubes históricos pedían a UEFA

Eder Militao, Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Luka Modric del Real Madrid posan con el trofeo después de ganar el partido de fútbol de la Final de la Supercopa de la UEFA entre el Real Madrid y el Atalanta en el estadio Narodowy en Varsovia, Polonia, el miércoles 14 de agosto de 2024. El Real Madrid ganó 2-0. (AP Foto/Darko Bandic) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved