Novato Langford consigue grand slam en victoria 7-4 sobre Yankees

Wyatt Langford (36), de los Rangers de Texas, celebra con sus compañeros de equipo en el plato después de conectar un grand slam ante el lanzador relevista de los Yankees de Nueva York, Clay Holmes, durante la novena entrada de un juego de béisbol el martes 3 de septiembre de 2024, en Arlington, Texas. Leody Taveras, Josh Smith y Marcus Semien anotaron en la jugada. (AP Foto/Jeffrey McWhorter) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved