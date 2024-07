Norris genera esperanza de una victoria en casa en F1, tras dominar ambas prácticas

El británico Lando Norris, de McLaren, se desplaza en la segunda sesión de prácica del Gran Premio del Reino Unido en el circuito de Silverstone, en Silverstone, Inglaterra, el viernes 5 de julio de 2024. El Gran Premio de Gran Bretaña se correrá el domingo. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved