Napout, quien fuera jefe de CONMEBOL, regresa a Paraguay tras 5 años de prisión en EE.UU.

Juan Ángel Napout, expresidente de CONMEBOL, es recibido por sus familiares y amigos en el aeropuerto Silvio Pettirossi, en Luque, Paraguay, el viernes 7 de julio de 2023. Napout fue liberado de una prisión federal en Miami y deportado a Paraguay después de cumplir cinco años y medio de sentencia por un cargo del 22 de diciembre de 2022 por conspiración y dos cargos de fraude electrónico. (AP Foto/Jorge Saenz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved