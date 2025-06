Moore conecta jonrones para empatar y dar la victoria a Angelinos 3-2 sobre Medias Rojas

Marcelo Mayer, derecha, de los Medias Rojas de Boston, anota superando al receptor de los Angelinos de Los Ángeles, Logan O'Hoppe, con un elevado de sacrificio de Nate Eaton de los Medias Rojas en la tercera entrada de un partido de béisbol el martes 24 de junio de 2025, en Anaheim, California. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved