Moniak y Adell conectan par de cuadrangulares cada uno y Angelinos vencen 5-4 a Marineros

Mickey Moniak (16) de los Angelinos de Los Ángeles celebra junto a sus compañeros de equipo luego de impactar un jonrón para dejar tendido en el terreno durante la novena entrada del juego de béisbol ante los Marineros de Seattle, en Anaheim, California, el sábado 31 de agosto de 2024. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved