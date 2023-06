MLS: Toronto FC, penúltimo en el Este, despide al técnico Bob Bradley

Terry Dunfield, ex jugador de Toronto y de la selección de Canadá, fue designado como entrenador interino. De 41 años, el también ex de Vancouver y el Manchester City, se desempañaba como técnico del equipo Sub17 de la cantera de Toronto.

El mes pasado, Bernardeschi cuestionó las tácticas de Bradley: “Jugamos al pelotazo. No tenemos idea alguna. Creo que esta ciudad, los hinchas, todo el mundo, no se merece esto”, dijo el ex Juventus.

Bradley, de 65 años, respondió quitándole la titularidad a Bernardeschi para un partido contra el DC United, algo que describió como una "decisión táctica”.

Bradley dirigió a la selección de Estados Unidos en el Mundial de 2010 y posteriormente estuvo al frente de Egipto (2011-13). También ha sido técnico de clubes en Noruega (Stabaek), Francia (Le Havre) y la Liga Premier inglesa (Swansea City).

Toronto fue el quinto club dirigido por Bradley en la MLS tras etapas previas con Chicago, los MetroStars de Nueva York, Chivas USA y Los Ángeles FC.

