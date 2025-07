MLB avizora un cierre patronal en diciembre de 2026, con el tope salarial como punto de conflicto

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

"Un tope no se trata de una asociación. Un tope no se trata de hacer crecer el juego", dijo el martes el jefe del sindicato, Tony Clark. "Un tope se trata de los valores de las franquicias y las ganancias. ... Un tope salarial históricamente ha limitado las garantías de contrato asociadas con él, literalmente enfrenta a un jugador contra otro y es a menudo lo que compartimos con los jugadores como el sistema no competitivo definitivo. No recompensa la excelencia. La socava desde un punto de vista organizacional. Por eso esto no se trata de equilibrio competitivo. No se trata de justo versus no justo. Esto es colusión institucionalizada".

La oposición del sindicato a un tope ha allanado el camino para salarios récord para jugadores estrella. Se cree que el acuerdo de Soto es el más rico en la historia del deporte profesional, superando el acuerdo de 700 millones de dólares de Shohei Ohtani con los Dodgers, firmado un año antes. En comparación, el contrato garantizado más grande en la NFL es de 250 millones de dólares para Josh Allen, el quarterback de los Bills de Buffalo.

Manfred mencionó que el 10% de los jugadores ganan el 72% de los salarios.

"Nunca uso la palabra 'salario' junto a 'tope'", dijo. "Lo que les digo es que al abordar este problema competitivo que es real, deberíamos pensar si este sistema es el sistema perfecto desde la perspectiva de los jugadores".

Una propuesta de tope salarial de la gerencia podría contener un piso salarial y un porcentaje garantizado de ingresos para los jugadores. Los jugadores de béisbol han sufrido nueve paros laborales, incluyendo una huelga de siete meses y medio en 1994-95 que rechazó una propuesta de tope.

"Lo hemos escuchado durante 20 años. Es casi como la fábula infantil del hombre de jengibre", dijo el agente Scott Boras. “Este enfoque muy tradicional, el mismo enfoque no es algo que llevaría a los jugadores más jóvenes a la casa de jengibre".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

