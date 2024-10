Mitchell desempata con jonrón en la 8va, Chourio aporta 2 jonrones y Cerveceros ganan a Mets 5-3

Garrett Mitchell, de los Cerveceros de Milwaukee, celebra después de batear cuadrangular de dos carreras durante la octava entrada del Juego 2 de la Serie de Comidines de la Liga Nacional en contra de los Mets de Nueva York, el miércoles 2 de octubre de 2024, en Milwaukee. (AP Foto/Morry Gash) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.