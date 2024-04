Michael Busch pega jonrón por cuarto juego seguido y Cachorros ganan 3-2 a Marineros

Dansby Swanson, arriba, de los Cachorros de Chicago, saca en segunda base a Jorge Polanco (7), de los Marineros de Seattle, y tira a primera para completar un doble play para retirar a Ty France y poner fin a la octava entrada del juego de béisbol del domingo 14 de abril de 2024, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.